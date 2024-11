O internacional português Rúben Dias comentou a chegada de Ruben Amorim a Old Trafford e foi questionado sobre os tempos em que ambos representaram o Benfica. O defesa do Manchester City, porém, admitiu que não se recorda e terá de verificar se coincidiu com o agora treinador.

«Tenho de verificar se, quando fui para a equipa principal ainda em miúdo, ele ainda estava lá, mas sim, estávamos perto disso, pelo menos», reconheceu o jogador dos «citizens», aos microfones da Sky Sports.

Ora, a última época de Amorim enquanto jogador da equipa principal dos encarnados foi em 2014/15, enquanto Rúben Dias só lá chegou em 2017/18. Contudo, os dois ter-se-ão cruzado nos treinos da equipa B, pela qual Amorim ainda fez dois jogos.

O central do Manchester City também deu as boas-vindas ao compatriota. «Desejo-lhe tudo de bom, mas não muito [risos]. É mais um português a chegar ao palco principal do mundo do futebol, estou feliz por isso.»