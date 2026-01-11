Taça de Inglaterra: reforço dá vitória a NES, Vítor Matos cai nos penáltis
Sortes diferentes para os treinadores portugueses de West Ham e Swansea
Sortes diferentes para os treinadores portugueses de West Ham e Swansea
Com um golo de Taty Castellanos no prolongamento, o West Ham venceu na receção ao Queens Park Rangers (2-1), este domingo, na terceira ronda da Taça de Inglaterra.
Nuno Espírito Santo lançou Pablo aos 45 minutos e, pouco tempo depois, Crysencio Summerville (45+10m) abriu o marcador em Londres. Na segunda parte, o conjunto do Championship empatou por intermédio de Richard Kone (65m).
Ora, já no tempo extra, Castellanos, avançado contratado à Lazio neste mercado de inverno, garantiu a passagem à próxima ronda da Taça, com um golo aos 98 minutos.
Também esta tarde, o Swansea, comandado por Vítor Matos e com Gonçalo Franco no onze, foi eliminado pelo West Bromwich nos penáltis, num duelo entre duas equipas do Championship.
Após igualdade a duas bolas no final do prolongamento, o Swansea falhou dois penáltis, enquanto o West Bromwich apenas desperdiçou um.