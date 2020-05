Bruno Fernandes, em entrevista ao canal do Manchester United, elegeu Andres Iniesta como principal referência na sua carreira. É o antigo jogador do Barcelona, agora no Vissel Kobe, que obriga o internacional português a procurar progredir e ser melhor a cada dia, mas o médio também falou da admiração que sente pelo talento de jogadores como Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. O antigo jogador do Sporting descreve-se ainda em campo como «o pior inimigo» que os adversários vão encontrar, mesmo que sejam amigos fora dos relvados.

«Quem mais gostava de ver e acompanhar era Iniesta, porque o Iniesta era uma mistura entre um 8 e um 10. É onde eu posso render mais, entre o 8 e o 10», começa por destacar Bruno Fernandes em relação ao internacional espanhol que, além dos troféus que conquistou no Barcelona, foi campeão da Europa e do Mundo com a seleção de Espanha.

«É um jogador que gosta sempre de ter a bola, que gosta sempre de assumir riscos, para mim foi um dos melhores do mundo. Acho impressionante a forma como ele acabou a carreira sem ganhar uma Bola de Ouro. Com tudo o que conquistou, para mim é difícil perceber isso», acrescentou.

Bruno Fernandes conta depois que cresceu a jogar futebol com a família, com o pai, com os primos e, sobretudo, com o irmão mais velho que «procurava imitar em tudo o que fazia», mas Bruno Fernandes também tinha «heróis» nos relvados.

«Depende. Tinha muitos jogadores que gostava de ver. Por exemplo, nos meus primeiros anos, um jogador que gostava e que sempre gostei é Ronaldinho. Para mim, é um jogador com capacidade para te deixar agarrado à televisão, e ficas ali horas a ver. Tudo porque ele tinha energia e felicidade. Ele era feliz com tudo o que fazia. Acabas por admirar quem joga assim, portanto nos primeiros anos o Ronaldinho era o meu favorito. Depois disso, já disse várias vezes que Cristiano Ronaldo é outro dos tais. Como exemplo de profissionalismo, é o melhor que podes seguir», destacou.

Bruno Fernandes falou dos outros, mas também falou dele próprio. Como é que ele se vê como jogador? «Como um guerreiro porque, para mim, cada jogo é uma batalha. Tens de ir para o campo com a ideia de que tens de bater o teu adversário. Como todo o respeito, é preciso ter respeito pelo adversário, mas precisas de o vencer. Não interessa quem está do outro lado. Até pode ser teu amigo, porque tenho amigos na Premier League, mas não importa. Naquele momento eu vou ser o maior inimigo que eles possam ter», descreveu.

Bruno Fernandes falou ainda do Manchester United como clube, destacando a grandeza do estádio, o ambiente envolvente e, sobretudo, o apoio dos adeptos. «É qualquer coisa de especial. No meu caso, por exemplo, quando vim do Sporting, cheguei e estive em Manchester por dois dias. Depois fui jogar com os Wolves e eles já tinham uma canção para mim. Tinha acabado de chegar e os adeptos já me estavam a dar o apoio que precisava para me sentir confiante, para me sentir em casa», destacou ainda.