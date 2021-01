O jogo entre o Tottenham e o Fulham, adiado a 30 de dezembro a escassas horas do apito inicial, realizou-se esta quarta-feira e terminou com um empate a um golo e uma troca de palavras entre Scott Parker, treinador dos Cottagers, e José Mourinho

A nova data para o jogo foi oficializada apenas dois dias antes, o que terá motivado críticas do técnico do Fulham e uma resposta do português ainda na antecâmara do duelo, que disse que o homólogo deveria pedir desculpas à Premier League caso se apresentasse em campo na máxima força, ao contrário do que teria acontecido se o jogo não tivesse sido adiado.

«Não devo nenhum pedido de desculpas. Este clube não deve desculpas a ninguém», disparou após o jogo, citado pela Sky Sports.

O Fulham apresentou-se em campo com apenas uma alteração comparativamente com o último encontro que tinham feito para a Liga inglesa, com o Southampton a seguir ao Natal. Parker garantiu que alguns dos jogadores ainda não estão completamente reabilitados e que não puderam preparar convenientemente o jogo desta quarta-feira.

«As pessoas podem falar de fora e olhar para o que lhes é conveniente. Dois jogadores que estiveram em campo só treinaram um dia depois de terem regressado de covid e outros só tiveram três ou quatro dias de treino.» E justificou: «O meu problema em relação à marcação deste jogo não foi o facto de ter tido só dois dias para prepará-lo. O meu problema foi que há 16 dias este jogo ia realizar-se e desde então tivemos dez casos positivos, incluindo de alguns elementos do staff. E na segunda-feira de manhã disseram-nos que tínhamos de jogar. Esse foi o meu problema. As pessoas entendem a situação em que estávamos, não inventámos nada. Esta equipa veio aqui com um propósito e dois dias de muito trabalho. No final, vamos embora com um resultado agradável.»

Também no final do jogo, José Mourinho mostrou-se pouco ou nada surpreendido com o facto de o Fulham se ter apresentado em campo com os melhores jogadores e insistiu que o Fulham foi a jogo contrariado por outras razões. «Eu conheço o topo da estrutura do Fulham e sei que estamos a lidar com pessoas honestas e é claro que eles tiveram problemas e que houve razões para não termos jogado quando devíamos. Mas a razão pela qual eles não ficaram satisfeitos por terem de jogar hoje [quarta-feira] é diferente. São perguntas que têm de fazer ao Scott e não a mim. Mas no futebol é muito difícil manter segredos. Uma pessoa fala com uma pessoa, que depois fala com outra pessoa que fala com outra pessoa e depois chega outra pessoa. E é claro que sabíamos há alguns dias que eles estavam prontos e que os jogadores estavam a voltar», completou.

O treinador português falou ainda de Aleksandar Mitrovic, um dos principais jogadores do Fulham que não pôde ir a jogo devido a uma «pequena lesão» e que poderia recuperar a tempo caso o jogo fosse reagendado para uma data posterior.