Parece simples. Bastaram três vitórias por 1-0 para Nuno Espírito Santo fazer história no Tottenham. Nunca, na sua longa história, os Spurs tinham chegado à terceira jornada da liga inglesa sem sofrer qualquer golo.



Um dado importante e que deixa, por ora, o Tottenham no topo da Premier League. O treinador português, de 47 anos, tem cinco jogos oficiais com os londrinos. Fez três no campeonato e dois na Liga Conferência, frente ao Paços de Ferreira. E quase ninguém já se lembra da derrota na Mata Real.





For the first time in our history...



Three opening games.

Zero goals conceded.



🧮 @KumhoTyreUK