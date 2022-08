Foi chegar, jogar e conquistar. Matheus Nunes foi titular contra o Tottenham e frente ao Preston North End e já deliciou os adeptos do Wolverhampton.



O internacional português protagonizou uma grande arrancada, fugindo a dois adversários com um drible fantástico. Ainda driblou outro oponente antes de ligar o ataque da equipa de Bruno Lage.



Se contra os «Spurs» a armada lusa perdeu, diante do Preston foi diferente. Os Wolves venceram por 2-1 e seguiram em frente na Taça da Liga.



Veja o momento: