André Gomes conta ao pormenor, num vídeo com pouco mais de seis minutos, todo o processo de recuperação, desde que contraiu a terrível lesão, a 3 de novembro de 2019, frente ao Tottenham, até voltar a jogar, a 23 de fevereiro, frente ao Arsenal. Um resumo dos 112 dias de sofrimento, angústia, medo, perseverança e triunfo.

O vídeo, intitulado «Sabe bem voltar a casa», arranca com o relato em direto do momento da lesão e com imagens das capas dos jornais a dar conta do «horror» vivido pelo médio do Everton, mas depois passa para o difícil processo de recuperação.

André Gomes mostra imagens dos primeiros dias que se seguiram à cirurgia, em que contou com o apoio de amigos e da família, mas, assume, com «medo em relação ao futuro» e à indefinição de uma data para voltar a jogar, mesmo sabendo que a operação tinha decorrido como o planeado.

O vídeo passa depois para uma segunda fase em que o internacional português aparece, a correr, mais confiante e disposto a enfrentar a «dor e o medo». Da corrida para o ginásio, o médio redobrou os esforços para voltar à competição o mais rápido possível.

O filme acaba com André Gomes a distribuir agradecimentos e com imagens do seu regresso aos treinos e, depois, na subida ao relvado para o primeiro jogo, 112 dias depois da terrível lesão frente ao Tottenham.

Ora veja: