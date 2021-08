No último jogo de pré-época do Manchester United, o português Bruno Fernandes mostrou estar já de mira afinada.

O médio dos reds devils apontou o 3-0 do Manchester United sobre o Everton, com um golaço de livre direto.

Refira-se que Diogo Dalot está no banco de suplentes do Manchester United, enquanto André Gomes não é opção do lado do Everton.