O Liverpool venceu o Crystal Palace pela margem mínima (1-0), este sábado, em Selhurst Park, mas garantiu a continuidade na liderança da Premier League à oitava jornada.

Os «reds», que vinham de uma vitória a meio da semana com o Bolonha, para a Liga dos Campeões, contaram com Diogo Jota de início e o internacional português foi decisivo. Aos nove minutos, na sequência de um cruzamento de Cody Gakpo, o avançado luso ganhou a frente a Trevoh Chalobah e finalizou na área.

A equipa de Arne Slot, que mexeu no lado esquerdo, com Luis Díaz e Andrew Robertson no banco, teve várias oportunidades para aumentar a vantagem, mas levou o 1-0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Liverpool voltou a ter ocasiões para ganhar outro conforto no jogo, mas não conseguiu marcar e até se arriscou a sofrer, dado o atrevimento dos «eagles», que ainda ameaçaram a baliza de Alisson.

O guarda-redes brasileiro, de resto, teve de ser substituído aos 79 minutos por lesão, para dar lugar a Vitezsla Jaros, que fez a estreia nos «reds».

Com esta vitória, o Liverpool mantém a liderança, com 18 pontos, aconteça o que acontecer nos restantes jogos. O Crystal Palace continua sem vencer: é 18.º, com três pontos.