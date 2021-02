O internacional português Lucas João marcou, esta terça-feira, o golo que abriu a vitória do Reading em Bristol, no estádio Ashton Gate, em jogo da 30.ª jornada do Championship, a II Liga inglesa de futebol.

Lucas João inaugurou o marcador aos 42 minutos, tendo Michael Morisson feito o 0-2 final aos 45 minutos, ainda antes do intervalo.

Além de Lucas João, Tomás Esteves e também Alfa Semedo foram titulares no Reading, que está no quinto lugar, com 51 pontos. O Bristol é 13.º, com 39 pontos.

Lucas João chegou ao 20.º golo em 2020/2021, em 25 jogos realizados. Esta é já, destacadamente, a época mais goleadora da carreira do jogador de 27 anos.