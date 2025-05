Com o empate deste domingo na receção ao Leicester (2-2), o Nottingham Forest continua fora dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões e Nuno Espírito Santo não se livrou de um valente raspanete em pleno relvado.

Assim que acabou a partida, Evangelos Marinakis, proprietário do Forest e do Rio Ave, entrou em campo para conversar com o treinador português. O grego estava visivelmente insatisfeito e pareceu tentar tirar explicações junto de Espírito Santo, que ainda se tentou justificar, mas sem sucesso.

Apesar de estar fora da zona Champions, NES já garantiu que a equipa vai participar nas provas europeias em 2025/26.