A luta pela manutenção continua bem acesa na Premier League. O West Ham – de Nuno Espírito Santo, Mateus Fernandes e Pablo – conquistou três pontos importantes frente ao Wolverhampton (1-0). Já o Tottenham contou com Palhinha para também conquistar uma vitória essencial.

No jogo entre Wolves e Spurs, José Já, Toti Gomes, Mateus Mané e Rodrigo Gomes foram titulares do lado da equipa da casa. Palhinha saltou do banco ao segundo tempo.

O golo do triunfo surgiu nos instantes finais do encontro. Na passagem do minuto 82, Palhinha surgiu ao segundo poste para encostar para inaugurar o marcador. O português fez o sexto golo na temporada.

Com este triunfo (1-0), o Tottenham conquista três pontos importantes – os primeiros do ano de 2026. Porém, continua em zona de descida – 18.º com 34 pontos.

Ainda na luta dos aflitos, o West Ham venceu na receção ao Everton (2-1). Do lado da formação de Londres, Mateus Fernandes e Pablo foram titulares. Beto, lesionado, foi baixa do lado do Everton.

Os golos do encontro surgiram todos no segundo tempo.

Tomas Soucek, médio de 31 anos, inaugurou o marcador ao minuto 52. Nos instantes finais, Kiernan Dewsbury-Hall, ex-Chelsea, empatou o encontro para o Everton.

Já em tempo de compensação, Callum Wilson vestiu a capa de herói. O experiente avançado recebeu a bola na cara do golo e encostou para o golo do triunfo (90+3m).

Com este triunfo (2-1), a formação do técnico português mantém-se em 17.º com 36 pontos. O Everton, por sua vez, é 11.º com 47 pontos – a dois dos lugares europeus.

Já o Liverpool recebeu e venceu o Crystal Palace (3-1). Isak voltou aos golos pelos reds e Wirtz fechou as contas do jogo.

O avançado sueco abriu o marcador já depois da meia hora de jogo. A bola sobrou para Isak que, de pé esquerdo, atirou cruzado para o primeiro dos campeões em titulo (35m).

Ainda antes do intervalo, Robertson marcou num contra-ataque rápido para dilatar a vantagem do Liverpool (40m).

Já no segundo tempo, Daniel Munoz, internacional colombiano, reduziu a desvantagem dos eagles (71m). Já em tempo de compensação, Florian Wirtz estabeleceu o 3-1 final (90+6m), para marcar o sétimo golo na época.

Com esta vitória (3-1), o Liverpool sobe ao quarto lugar com 58 pontos. O Crystal Palace, por sua vez, é 13.º com 43 pontos.

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