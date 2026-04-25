VÍDEO: Palhinha marca para dar o primeiro triunfo do Tottenham em 2026
Golo do médio português valeu os primeiros três pontos do ano civil na Premier League
Golo do médio português valeu os primeiros três pontos do ano civil na Premier League
A luta pela manutenção continua bem acesa na Premier League. O West Ham – de Nuno Espírito Santo, Mateus Fernandes e Pablo – conquistou três pontos importantes frente ao Wolverhampton (1-0). Já o Tottenham contou com Palhinha para também conquistar uma vitória essencial.
No jogo entre Wolves e Spurs, José Já, Toti Gomes, Mateus Mané e Rodrigo Gomes foram titulares do lado da equipa da casa. Palhinha saltou do banco ao segundo tempo.
O golo do triunfo surgiu nos instantes finais do encontro. Na passagem do minuto 82, Palhinha surgiu ao segundo poste para encostar para inaugurar o marcador. O português fez o sexto golo na temporada.
Com este triunfo (1-0), o Tottenham conquista três pontos importantes – os primeiros do ano de 2026. Porém, continua em zona de descida – 18.º com 34 pontos.
Ainda na luta dos aflitos, o West Ham venceu na receção ao Everton (2-1). Do lado da formação de Londres, Mateus Fernandes e Pablo foram titulares. Beto, lesionado, foi baixa do lado do Everton.
Os golos do encontro surgiram todos no segundo tempo.
Tomas Soucek, médio de 31 anos, inaugurou o marcador ao minuto 52. Nos instantes finais, Kiernan Dewsbury-Hall, ex-Chelsea, empatou o encontro para o Everton.
Já em tempo de compensação, Callum Wilson vestiu a capa de herói. O experiente avançado recebeu a bola na cara do golo e encostou para o golo do triunfo (90+3m).
Com este triunfo (2-1), a formação do técnico português mantém-se em 17.º com 36 pontos. O Everton, por sua vez, é 11.º com 47 pontos – a dois dos lugares europeus.
Já o Liverpool recebeu e venceu o Crystal Palace (3-1). Isak voltou aos golos pelos reds e Wirtz fechou as contas do jogo.
O avançado sueco abriu o marcador já depois da meia hora de jogo. A bola sobrou para Isak que, de pé esquerdo, atirou cruzado para o primeiro dos campeões em titulo (35m).
Ainda antes do intervalo, Robertson marcou num contra-ataque rápido para dilatar a vantagem do Liverpool (40m).
Já no segundo tempo, Daniel Munoz, internacional colombiano, reduziu a desvantagem dos eagles (71m). Já em tempo de compensação, Florian Wirtz estabeleceu o 3-1 final (90+6m), para marcar o sétimo golo na época.
Com esta vitória (3-1), o Liverpool sobe ao quarto lugar com 58 pontos. O Crystal Palace, por sua vez, é 13.º com 43 pontos.