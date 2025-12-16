O Chelsea venceu (3-1) o Cardiff City nos «quartos» da Taça da Liga inglesa. O internacional português, Pedro Neto, que saltou do banco ao intervalo, fez o gosto ao pé. Já um nome bem conhecido de Ruben Amorim bisou. 

O nulo ao intervalo obrigou Enzo Maresca a mexer, fazendo entrar Alejandro Garnacho e Pedro Neto. Substituições que se mostraram determinantes. 

Ora, o argentino, ex-Manchester United de Ruben Amorim, abriu as contas do jogo ainda antes da hora de jogo (57m). A equipa da casa restabeleceu o empate na partida pelos pés de David Turnbull (75m).

O golo que devolveu a vantagem ao Chelsea veio com assinatura portuguesa. Pedro Neto faturou já perto dos minutos finais (82m). Já em tempo de compensação, Garnacho bisou (90+3m), fixando o 3-1 final.

Com este triunfo, o Chelsea avança para as «meias» da Taça da Liga, competição que não vence desde a época 2014/15, na altura treinados por José Mourinho.

