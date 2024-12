Vítor Pereira não tem tido qualquer receio em demonstrar as suas emoções na passagem pelo Wolverhampton. Tal como havia feito no primeiro jogo, o português festejou a vitória sobre o Manchester United (2-0) em clima de comunhão com os adeptos.

O treinador dos Wolves ergueu o punho várias vezes, ao ritmo do som dos adeptos, a fazer lembrar o que Jurgen Klopp fazia no Liverpool.

Mais tarde, no balneário, Vítor Pereira cumprimentou os jogadores e teve um discurso emotivo. «Quando tivermos de sofrer, temos de sofrer. Mas vocês têm qualidade para jogar. Podem vencer e competir com qualquer equipa.»