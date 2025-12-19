O Swansea de Vítor Matos retomou o trilho das vitórias no Championship e, na noite desta sexta-feira, triunfou na receção ao Wrexham (2-1). Neste duelo da 22.ª jornada, o médio Gonçalo Franco (ex-Moreirense) foi titular nos anfitriões.

Depois de o defesa Burgess conceder um autogolo aos 14 minutos, a reviravolta surgiu pelos avançados Zan Vipotnik e Adam Idah, que marcaram aos 70 e 90 minutos, respetivamente.

Assim, o Swansea ocupa o 17.º lugar, com 26 pontos, a dois do Wrexham (15.º) e com sete pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. Em simultâneo, a turma de Vítor Matos está a oito pontos dos lugares que permitem aceder ao play-off de promoção.

No calendário do Swansea segue-se a visita ao líder Coventry, na sexta-feira (15h).