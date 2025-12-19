VÍDEO: Wrexham oferece prenda e Swansea de Vítor Matos regressa às vitórias
Treinador português afasta-se da zona de descida antes da visita ao líder Coventry
O Swansea de Vítor Matos retomou o trilho das vitórias no Championship e, na noite desta sexta-feira, triunfou na receção ao Wrexham (2-1). Neste duelo da 22.ª jornada, o médio Gonçalo Franco (ex-Moreirense) foi titular nos anfitriões.
Depois de o defesa Burgess conceder um autogolo aos 14 minutos, a reviravolta surgiu pelos avançados Zan Vipotnik e Adam Idah, que marcaram aos 70 e 90 minutos, respetivamente.
Okonkwo ofereceu um presente de Natal ao Swansea de Vítor Matos 🎁#sporttvportugal #CHAMPIONSHIPnaSPORTTV #Championship #Swansea #Wrexham pic.twitter.com/WlVlM4aZti— sport tv (@sporttvportugal) December 19, 2025
Assim, o Swansea ocupa o 17.º lugar, com 26 pontos, a dois do Wrexham (15.º) e com sete pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. Em simultâneo, a turma de Vítor Matos está a oito pontos dos lugares que permitem aceder ao play-off de promoção.
No calendário do Swansea segue-se a visita ao líder Coventry, na sexta-feira (15h).