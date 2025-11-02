Vítor Pereira despede-se dos Wolves: «Foi um privilégio viver momentos únicos»
Português deixou uma mensagem depois de ter sido despedido do clube inglês
Vítor Pereira foi despedido do Wolverhampton, tal como o Maisfutebol adiantou e foi posteriormente oficializado pelo clube inglês. O treinador português deixou uma mensagem na rede social do Instagram, no mote de se despedir da comunidade dos Wolves
«Foi um privilégio treinar o Wolverhampton Wanderers e viver momentos únicos com este clube e com os seus adeptos», começou por referir o treinador de 57 anos.
«Agradeço aos proprietários do clube pela confiança, aos jogadores pelo trabalho e compromisso ao longo destes meses, assim como a todo o staff por me fazerem sentir parte da família. Desejo as maiores felicidades ao clube para o resto da temporada», concluiu.
Vítor Pereira chegou a meio da temporada passada, a tempo de garantir a manutenção do Wolverhampton. Em setembro renovou até 2028, mas não resistiu aos maus resultados de arranque de temporada.