Após a vitória do Nottingham Forest, por 3-0, na visita ao Tottenham, Vítor Pereira falou sobre o confronto dos quartos de final da Liga Europa com o FC Porto, bem como do regresso ao Dragão.

«Uma gratidão muito grande àquele clube [FC Porto], isso não se pode pôr em causa», disse o treinador português, em declarações à DAZN.

«Vou defender o meu clube da melhor forma possível. Vamos tentar fazer dois bons jogos, sabendo que vamos competir com uma grande equipa», acrescentou.

O Nottingham Forest visita o Estádio do Dragão a 9 de abril, para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, com a receção ao FC Porto marcada para dia 16 de abril.