A atravessar uma série de seis vitórias consecutivas, o Wolverhampton visita, esta sexta-feira, o Manchester City (20h00). Numa antevisão ao duelo da 35.ª jornada da liga inglesa, Vítor Pereira deixou elogios a Pep Guardiola.

«O nosso foco é disputar os três pontos. Será um jogo contra um treinador de altíssima qualidade. Eu costumava dizer que ele é um [Leonardo] Da Vinci no futebol, porque é alguém que cria ideias e não tem medo de tentar, tentar, tentar e tentar. É alguém que olha para o futuro. É um treinador especial», reconheceu o português, em declarações à Sky Sports.

«É claro que eles vão ter mais posse de bola do que nós. Mas acredito que é possível competir e criar oportunidades de golo. Precisamos de defender bem», acrescentou.

Os Wolves já deixaram para trás a luta pela manutenção, um objetivo que estava difícil de alcançar antes da chegada do treinador português. Vítor Pereira garantiu que pretende «construir algo para o futuro» e assumiu que não quer perder muitos jogadores no verão, nomeadamente Matheus Cunha e Rayan Ait-Nouri, que têm sido associados a uma transferência no próximo mercado.

«É claro que, para construir algo forte, não se pode perder muitos jogadores, porque se perdemos muitos jogadores, começamos tudo de novo», confessou.

«Podemos melhorar a nossa qualidade em posse de bola com diferentes movimentos. Estamos a tentar acrescentar algo à nossa dinâmica, mas não podemos perder muitos jogadores. Se perdermos muitos jogadores no próximo mercado, será um problema, porque precisaremos de reconstruir tudo. Vamos ver o que acontece. Claro, é normal - podemos perder dois ou três jogadores, mas se perdermos 10, é um problema. Mas acho que sabemos disso no clube e eles querem construir algo forte no futuro», vincou.

Vítor Pereira assegurou também que quer lutar por outros objetivos na próxima época. «Não quero jogar novamente para evitar a despromoção, quero jogar para ter uma boa equipa e competir no meio da tabela, competindo quando jogamos em casa e fora, e competindo com o espírito de vencer.»