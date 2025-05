Com a derrota na visita ao Manchester City (1-0), o Wolverhampton encerrou o ciclo de oito jogos seguidos sem perder, mas Vítor Pereira continua orgulhoso da equipa. O treinador português destacou a exibição dos «lobos» no Etihad e revelou que vai beber uma cerveja, apesar do mau resultado.

«No final de contas, isto é futebol. Tenho orgulho da minha equipa. Disse-lhes que podemos perder um jogo, mas não podemos perder a nossa identidade, coragem, ambição, compromisso e espírito de equipa. Vi tudo na minha equipa, menos o resultado», começou por dizer Vítor Pereira à Sky Sports.

«Hoje não marcámos, mas estou muito feliz. Na próxima temporada, quero ver o mesmo espírito. Mostrámos que temos qualidade para competir com eles e estamos orgulhosos de nós mesmos e dos adeptos», frisou.

«Vou beber a minha cerveja. Acho que merecemos. Quando não estiver orgulhoso de mim e do meu trabalho ou quando não estiver orgulhoso dos jogadores, não irei», rematou.