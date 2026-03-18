Durante a comemoração da subida à primeira divisão dos Países Baixos, Diogo Tomás apareceu na zona de entrevistas rápidas de forma pouco comum. O defesa de 28 anos apareceu a fumar um charuto e a beber uma cerveja.

«Eu sou quem eu sou. Futuro? Tudo é possível, eu gosto de estar aqui. Eu gosto dos rapazes, eu iria para a guerra com estes rapazes», afirmou visivelmente “alegre”.

O Ado Den Haag garantiu na terça-feira o regresso à primeira divisão, depois da vitória caseira sobre o Utrecht B (1-0). O clube foi despromovido em 2021.

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