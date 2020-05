Após vencer praticamente tudo no Barcelona no ano de estreia de Guardiola como treinador, Samuel Eto'o foi persuadido por José Mourinho a transferir-se para o Inter Milão. Como? Bastou uma foto e uma mensagem.



«Foi muito simples. Ele enviou-me uma foto com a camisola número 9 do Inter e escreveu: 'É tua, está à tua espera''», contou o antigo futebolista em entrevista à Gazzetta dello Sport.



O ex-internacional camaronês assumiu que o papel do português foi decisivo, visto que havia divergências entre o salário lhe oferecia e o que o jogador queria.



«Havia uma grande diferença entre o salário oferecido pelo Inter e o que eu queria. Sugeri que me pagassem a diferença com um bónus de conquista da Liga dos Campeões. Dez meses depois, éramos campeões da Europa», explicou.



Além de uma mensagem de Mourinho, Eto'o foi contactado por Marco Materazzi.



«Depois o Materazzi enviou-me uma mensagem a dizer: 'Se vieres para o Inter, vamos ganhar tudo'. Não conhecia o número e perguntei ao Albertini se era o dele. Era, de facto, o número de telemóvel do Marco. Nunca me havia acontecido algo assim em toda a carreira e essa mensagem dele também tum grande peso na minha escolha», relatou.

A verdade é que com Eto'o e Milito no ataque - Ibra tinha rumado a Camp Nou precisamente por troca com o camaronês -, o Inter venceu tudo: Serie A, Taça de Itália e a Liga dos Campeões.