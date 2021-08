André Gomes deixou nas redes sociais uma carta aberta dirigida a Lionel Messi, que deixou o Barcelona para rumar ao PSG.

«Leo, a vida pode dar muitas voltas mas a tua influência e paixão pelo jogo serão eternas», começou por escrever.

Recorde-se que o médio internacional português jogou ao lado do argentino no clube catalão entre 2016 e 2018. «No Barcelona pude aprender e crescer contigo, e pude viver momentos inesquecíveis ao teu lado. Ali, todos vão sentir muito a tua falta, mago. Que sejas feliz nesta tua nova etapa», concluiu o agora jogador do Everton.