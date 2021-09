Chris Sutton, antigo avançado do Blackburn Rovers, Chelsea, Celtic e Aston Villa, agora no papel de comentador, considera que a contratação de Nuno Espírito Santo está a tornar-se num verdadeiro «pesadelo» para o Tottenham.

Os Spurs até entraram bem na Premier League, em agosto, com três triunfos consecutivos, mas o mês de setembro já não está a correr tão bem para o treinador português que acumulou três desaires consecutivos, o último dos quais diante do vizinho Arsenal (1-3).

«Não parece o treinador no lugar certo. Ele tem de conquistar os adeptos do Tottenham e me parece que o consiga fazer. Ele não foi a primeira ou mesmo a segunda escolha. Na última época a sua equipa dos Wolves estava em declínio, por isso estes adeptos não vão ficar satisfeitos com o seu estilo de futebol», avaliou Sutton em declarações à BBC.

Um grupo de adeptos dos Spurs pediu, entretanto, uma reunião com o presidente Daniel Levy para discutir os objetivos estratégicos do clube, a curto e a longo prazo. O Tottenham despediu José Mourinho, tentou o regresso de Mauricio Pochettino e tentou contratar o italiano Antonio Conte. Depois esteve ainda muito perto de contratar Paulo Fonseca, mas acabou por optar por Nuno Espírito Santo.

Já com o antigo treinador dos Wolves a trabalhar, seguiu-se a «novela» em redor da continuidade de Harry Kane face ao assédio dos Manchester City.

«Foi colocado numa situação incrivelmente difícil, não há dúvidas, mas vê-lo assumir a culpa depois da derrota foi preocupante, e culpou os jogadores também. Havia jogadores que não sabiam o que fazer, a correr de um lado para o outro, uma confusão. Acho que os adeptos nunca vão aceitar o tipo de futebol que querem com o Nuno à frente da equipa. Se juntarmos o que se passa com o Kane está a tornar-se num pesadelo», avaliou o antigo avançado.

Chris Sutton, em conclusão, considera que a aposta em Nuno Espírito Santo foi uma opção errada e aponta o dedo à direção dos Spurs. «A contratação simplesmente não encaixa e a culpa é de Daniel Levy», atirou ainda.