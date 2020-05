Depois da saída do diretor desportivo, Andoni Zubizarreta, o presidente do Marselha, Jacques-Henri Eyraud, não garantiu a continuidade de André Villas-Boas no comando técnico do clube.



«Ouvi o André dizer que tem dúvidas acerca da sua capacidade para continuar no clube sem o Zubizarreta. A decisão será dele. Se o André colocar acima da relação com os jogadores e com os adeptos o elo com o Zubizarreta, o que querem que diga?», questionou, em declarações à rádio MCM Sport.



Apesar do futuro do português ser uma incógnita nesta fase, o dirigente quer que este permaneça por «muito tempo».



«Há assuntos a discutir em privado. Estamos sob alçada financeira da UEFA e para já é difícil tomar certas posições. Mas em relação a esta questão quero ser muito claro: o André é treinador do OM e desejo que fique por muito tempo», sublinhou, embora tenha revelado que ainda não iniciou conversações com o técnico para a renovação do contrato.



Villas-Boas tem contrato com o emblema gaulês por mais uma temporada. No entanto, o português já tinha frisado que o seu futuro estava «intimamente ligado» ao de Zubizarreta.