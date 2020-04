O diretor executivo do futebol do Flamengo, Bruno Spindel, admitiu esta terça-feira que as negociações para a renovação de Jorge Jesus estão praticamente paradas devido à pandemia de Covid-19.

Em declarações à televisão oficial do clube brasileiro, o dirigente elogiou o técnico português e mostrou-se confiante na sua permanência no comando técnico do mengão.

«Obviamente que esta pandemia tirou-nos um pouco o foco da renovação [com Jorge Jesus], mas esperamos que tudo dê certo. Ele está muito feliz no Flamengo, nós estamos muito felizes com ele e vamos esperar que a gente vença esta luta contra o vírus para que ele possa continuar a dar alegrias aos adeptos», afirmou.

«A relação com o mister é a melhor possível, é uma pessoa muito boa, muito humana, fora do trabalho é divertido e vive o futebol 24 horas por dia. É o que ele ama, então cobra para melhorar o tempo todo. Contribui muito para levar o Flamengo para outro patamar», elogiou.

Refira-se que o contrato de Jorge Jesus com o Flamengo termina no próximo mês de junho.