José Mourinho chegou este sábado a Roma para começar a preparar a pré-época, mas o treinador português mantém uma colaboração com o jornal inglês The Sun, com espaço para análise aos jogos, mas também para uma coluna de opinião. Foi neste último espaço que o técnico, a propósito do selecionador inglês Gareth Southgate, deixou uma curiosa constatação sobre a vidas dos treinadores.

«Para um treinador que enfrenta uma semana como a que ele teve, a pressão está em todo o lado. Tornas-te num animal solitário. Não socializas, não andas na rua, não vais às compras, não lês nada, não vês televisão, nem ouves programas de desporto no carro», começou por escrever, antes de adiantar mais pormenores.

«Tens dois telefones. Um deles desligas nestes momentos. O que mantens ligado é apenas para a tua família e amigos, para os que não vão falar de futebol contigo», prosseguiu.

E o que acontece quando um treinador sai de casa nestas ocasiões? «Vais a uma bomba de gasolina e alguém diz-te. “Joga com este ou com aquele”. E tu pensas: “Deixa-me em paz”»

Pressão à parte, Mourinho destaca o bom trabalho de Southagate na seleção inglesa que, este sábado, confirmou a qualificação para a meia-final com uma goleada à Ucrânia. «Está a demonstrar personalidade, capacidade para lidar com toda esta pressão sobre a seleção de Inglaterra», escreveu ainda o novo treinador da Roma.