O treinador português Abel Ferreira pode enfrentar uma suspensão de até seis jogos, segundo a imprensa brasileira. Foi denunciado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a expulsão na vitória do Palmeiras contra o São Paulo, no último sábado, dia 21 de março.

Segundo documentos consultados pela ESPN Brasil, o treinador do Palmeiras é suspeito de ter incorrido no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem «assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada».

A pena, em caso de condenação, pode ir de um a seis jogos de suspensão. O jornal acrescenta que a data do julgamento ainda não foi confirmada. Apesar de a época ter-se iniciado em janeiro, Abel já foi expulso três vezes.

«Evidentemente, os cartões aplicados ao treinador não tem exercido qualquer efeito positivo na sua conduta, que se perpetua ao longo de todos esses anos atuando no país, persistindo em reclamar desrespeitosamente em diversas situações em que discorda da decisão adotada pela arbitragem», escreve a ESPN, citando um trecho do documento.

Abel Ferreira já sabe que terá de cumprir, pelo menos, a pena automática de um jogo contra o Grémio, no dia 2 de abril.