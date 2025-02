Abel Ferreira vive um momento complicado no Campeonato Paulista. O seu clube, o Palmeiras, está em terceiro lugar no Grupo D da competição, abaixo das expectativas. Ponte Preta e São Bernardo têm mais pontos do que o «Verdão».

Após o empate a zeros com o São Paulo, na noite de domingo, o treinador português foi questionado sobre o mercado e admitiu que o plantel precisa de reforços.

«O Palmeiras é diferente do Atlético Mineiro, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. Olhem para o plantel, não é de hoje, é sempre. E acreditamos naquilo que fazemos. Ele tem de ser curto, mas não pode ser tão curto», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«No jogo de hoje vocês olham para o banco e entendem, não é preciso ser mágico. A parte da direção e do dinheiro não é comigo. Não me obriguem a estar sempre a responder, eu sou claro, vocês são inteligentes, sabem que o clube está a fazer o máximo esforço para melhorar o plantel. Vamos esperar», concluiu.

Abel lamentou ainda a postura defensiva do São Paulo e de muitas equipas que defrontam o Palmeiras, mas puxou para si a responsabilidade do momento.

«Precisamos da criatividade dos nossos jogadores. Fomos capazes de criar duas oportunidades flagrantes no segundo tempo, muitos dos remates bateram naquela muralha do nosso adversário. Mas não tem a ver com o relvado, tem mais que ver com a capacidade do treinador ajudar ainda mais a capacidade dos nossos jogadores e depois termos presença na área com avançados que nos ajudem a ultrapassar este tipo de jogos», disse.