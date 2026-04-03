Num duelo entre treinadores portugueses, o Palmeiras recebeu e derrotou o Grêmio por 2-1.

Marlon Freitas, médio-defensivo do conjunto orientado por Abel Ferreira, foi decisivo. Não só teve a estreia a marcar em 2026, como o fez em dose dupla: inaugurou o marcador pouco antes do intervalo através de uma poderosa finalização de cabeça e fez o 2-1 final num remate colocado de pé direito.

Pelo meio, o ex-Benfica, Carlos Vinicius marcou para a equipa de Luís Castro. O avançado brasileiro recebeu a bola em profundidade, ganhou espaço e disparou colocado de fora da área para o fundo das redes.

Este jogo com realizado no Arena Baruesi, segunda casa do Palmeiras, que não pôde utilizar o Allianz Parque devido à preparação de um concerto no fim de semana. A equipa de Abel Ferreira leva 11 vitórias nos últimos 12 jogos (todos realizados no último ano) neste recinto e segue invicta como anfitriã no Brasileirão há 19 jogos.

Com este resultado, o Palmeiras consolidou a liderança no campeonato, com mais três pontos do que o Fluminense e agora cinco sobre o São Paulo, que foi líder nas primeiras rondas.

O Flamengo, que tem um jogo a menos, ficou mais longe, depois de ter sofrido uma derrota pesada no reduto do Red Bull Bragantino (3-0).

Foi o primeiro desaire de Leonardo Jardim enquanto técnico da equipa carioca, que foi para o intervalo a perder por 2-0 (Isidro Pitta, 17m; Gabriel, 39m) e ficou ainda mais limitada quando Erick Pulgar foi admoestado com o cartão vermelho direto no início da segunda parte, pouco antes de Lucas Barbosa fazer o 3-0 final aos 55 minutos.

O Flamengo está no 6.º lugar com 14 pontos, menos oito (e um jogo) do que o Palmeiras.