O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu neste domingo por 1-0 em casa do Sport Recife, em jogo da nona jornada do Brasileirão, e igualou - embora provisoriamente - o líder, Athletico Paranaense, treinado pelo também português António Oliveira.

O único golo da vitória do Palmeiras - a terceira consecutiva – que permite igualar os 19 pontos do líder, foi marcado por Gustavo Scarpa, aos 38 minutos.

Também neste domingo, o Fluminense levou a melhor no sempre intenso Fla-Flu, vencendo no Maracanã por 1-0, com o único golo a ser apontado já nos descontos por André.

O Athletico Paranaense lidera o campeonato brasileiro, com alguma surpresa, com 19 pontos e menos um jogo, seguido do Palmeiras, segundo, com os mesmos pontos, e o Bragantino, terceiro, com 18, que tem menos uma partida.