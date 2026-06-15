Ruben Amorim está muito perto de ser o novo treinador do Milan, tal como o Maisfutebol noticiou no sábado.

Segundo Fabrizio Romano, o técnico português e o Milan já chegaram a um acordo verbal para um contrato válido até ao verão de 2028, com opção de mais um ano. Segundo o especialista em transferências, Amorim aceitou todas as condições propostas.

🚨🔴⚫️ BREAKING: Rúben Amorim to AC Milan as new head coach, HERE WE GO! 🇵🇹



Verbal agreement done on deal valid until June 2028 plus option until June 2029.



Amorim has accepted all conditions and will sign this week as new Milan manager. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/j3ry7G3mYq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Sem treinar desde janeiro, quando foi demitido do Manchester United, Ruben Amorim tinha nos planos uma pausa sabática de um ano, mas o interesse do histórico clube italiano vencedor de sete Champions falou mais alto.

Em 2017, numa entrevista ao Expresso após o fim da carreira como jogador e numa altura em que estava a tirar o curso de treinador, Amorim revelou que o Milan era um «sonhpo de criança». «Quando era miúdo gostava de ver o Benfica e o Milan. (...) Os meus sonhos de miúdo eram jogar no Benfica e no Milan. Cumpri o sonho de jogar no Benfica. Agora tenho de ser treinador do Milan.

Menos de dez anos depois da frase, esse desejo deverá tornar-se numa realidade muito em breve.