Acordo verbal entre Ruben Amorim e o Milan
Treinador deve ser oficializado em breve nos rossoneri
Treinador deve ser oficializado em breve nos rossoneri
Ruben Amorim está muito perto de ser o novo treinador do Milan, tal como o Maisfutebol noticiou no sábado.
Segundo Fabrizio Romano, o técnico português e o Milan já chegaram a um acordo verbal para um contrato válido até ao verão de 2028, com opção de mais um ano. Segundo o especialista em transferências, Amorim aceitou todas as condições propostas.
🚨🔴⚫️ BREAKING: Rúben Amorim to AC Milan as new head coach, HERE WE GO! 🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
Verbal agreement done on deal valid until June 2028 plus option until June 2029.
Amorim has accepted all conditions and will sign this week as new Milan manager. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/j3ry7G3mYq
Sem treinar desde janeiro, quando foi demitido do Manchester United, Ruben Amorim tinha nos planos uma pausa sabática de um ano, mas o interesse do histórico clube italiano vencedor de sete Champions falou mais alto.
Em 2017, numa entrevista ao Expresso após o fim da carreira como jogador e numa altura em que estava a tirar o curso de treinador, Amorim revelou que o Milan era um «sonhpo de criança». «Quando era miúdo gostava de ver o Benfica e o Milan. (...) Os meus sonhos de miúdo eram jogar no Benfica e no Milan. Cumpri o sonho de jogar no Benfica. Agora tenho de ser treinador do Milan.
Menos de dez anos depois da frase, esse desejo deverá tornar-se numa realidade muito em breve.