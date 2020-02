Após uma experiência que não correu de feição no Leicester, Adrien Silva afirmou-se como titular no Mónaco. O internacional português leva 23 partidas disputadas esta temporada e deseja conquistar um lugar nos eleitos de Fernando Santos para o Euro 2020.



«Consegui restabelecer a minha confiança. Queria voltar a jogar com regularidade para regressar à Seleção para o Euro 2020, é o meu maior objetivo. Quanto mais jogar, mais possibilidades tenho de o cumprir», disse, em entrevista à Four Four Two.



O médio de 30 anos recuperou o sorriso Principado após um ano azarado no Leicester. A entrega dos papéis da mudança de Adrien do Sporting para os foxes excedeu o prazo de transferências por 14 segundos e o jogador não foi inscrito na Premier League.



Tudo sobre futebol internacional



«Enfrentei um dos maiores obstáculos da minha carreira. Lembro-me que foi tão difícil no início. Sentia sempre que estava a tentar apanhar um comboio que tinha partido há muito. Tentei recuperar o tempo perdido, mas não foi o suficiente para mudar a minha história. Tenho memórias especiais desses dias. Estou orgulhoso por ter conseguido estar no Mundial 2018, ainda que tenha ficado seis meses sem jogar. Não vencemos o troféu, mas foi como uma vitória para mim», lembrou.



«Vivi coisas que nunca tinha vivido, coisas para as quais não estava preparado física e mentalmente. Tive de preparar-me sozinho, o meu irmão - que trabalha como preparador físico - ajudou-me e encontrei apoio psicológico junto dos meus amigos. Estive basicamente sozinho, não podia treinar com a equipa. Quando tive autorização para o fazer, treinava da parte da tarde também e praticamente não folgava», acrescentou.



De resto, Adrien não atribuiu o insucesso no emblema inglês ao que aconteceu e o deixou sem competir por meio ano.



«Tentei não pensar demasiado no assunto e não arranjar desculpas. Estava focado no futuro e em voltar a jogar. Contudo, e olhando para trás, a forma como as coisas aconteceram não me ajudou. Durante o tempo que estive fora, houve duas mudanças de treinador», justificou.



Pese embora esteja cedido ao Mónaco, o médio ainda pertence ao Leicester e não fecha a porta a um eventual retorno.



«Ainda tenho mais um ano de contrato e eles têm a palavra final sobre o meu futuro. Neste momento não estou a pensar em regressar ou em mudar-me. Estou concentrado em fazer o meu melhor no Mónaco e voltar aos planos de Fernando Santos», finalizou.