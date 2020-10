Depois de ter sido anunciado como reforço da Sampdoria a poucos dias do fecho do mercado, Adrien Silva explicou por que razão escolheu o clube de Génova.



«Escolhi a Sampdoria pela história muito grande e pelo facto de o seu treinador ter mostrado interesse em ter-me. O treinador e o presidente tinham a mesma vontade e isso foi realmente muito importante para a minha escolha. Procuro voltar a sentir-me importante, jogar, desfrutar e competir como nunca», referiu, aos canais do clube.



O internacional português contou que o técnico Claudio Ranieri foi decisivo para que acabasse por rumar a Itália e lembrou que este já o tinha tentado contratar quando jogava no Sporting.



«O Ranieri já me tinha tentado contratar quando estava no Sporting. Infelizmente as coisas não se fizeram. O facto de ele ter voltado a tentar quatro anos mais tarde é sinal de que aprecia as minhas qualidades e sabe que posso acrescentar algo ao clube. Agradeço a oportunidade e irei tentar retribuir da melhor forma possível», disse.



O médio de 31 anos confidenciou que se aconselhou com Bruno Fernandes, compatriota que jogou na Sampdoria uma temporada.



«Tive a oportunidade de falar com o Bruno quando apareceu esta oportunidade. Fiz-lhe algumas perguntas sobre o clube e sobre a cidade. Só me disse coisas boas e ajudou-me a tomar esta decisão», concluiu.



Lembre-se que Adrien desvinculou-se do Leicester e assinou até 2022 pela Sampdoria.