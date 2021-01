Titular em seis dos onze jogos disputados pela Sampdoria, Adrien Silva está ainda a consolidar o seu estatuto em Itália. Claudio Ranieri entende que o médio português está a recuperar um nível exibicional alto, e conta com ele para o onze que vai enfrentar o Inter, nesta quarta-feira.

«Não temos Ekdal de momento, mas o Adrien dá-me amplas garantias. Voltou a ser o jogador que conhecíamos, campeão europeu com Portugal», respondeu o técnico na antevisão do encontro.

A Sampdoria ocupa o 11.º lugar da Serie A, com 17 pontos. O Inter está na segunda posição, com 36 pontos, a um do rival Milan, que nesta quarta-feira defronta a Juventus de Cristiano Ronaldo, que está a dez pontos da liderança (com um jogo a menos).