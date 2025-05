Afonso Sousa foi eleito melhor médio da liga polaca depois de uma época sensacional em que o jogador formado no FC Porto foi um dos destaques na conquista do título do Lech Poznan. Além de ter sido o melhor na sua posição, o jogador português esteve ainda entre os três finalistas para o prémio de melhor jogador da temporada.

«É uma honra receber o prémio de melhor médio da época. Obrigado aos meus colegas de equipa, treinadores e adeptos por toda a ajuda – sem vocês isto não teria sido possível. Obrigado à minha família por todo o apoio!», escreveu Afonso Sousa nas redes sociais.

Afonso Sousa, filho de Ricardo Sousa e neto de António Sousa, antigos jogadores do FC Porto, fez duas temporadas no antigo B SAD antes de rumar à Polónia para representar o Lech Poznan onde fez as últimas três temporadas e meia.

Esta época, Afonso esteve em particular destaque, com um total de 13 golos e 4 assistências em 32 jogos.