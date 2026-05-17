Miguel Cardoso está a noventa minutos de vencer o segundo troféu ao serviço do Mamelodi Sundowns, da África do Sul. A equipa orientada pelo técnico trofense bateu os marroquinos do FAR Rabat que, por sua vez, é do técnico português Alexandre Santos, por 1-0.

Este foi o primeiro duelo da final da Liga dos Campeões africana, em casa do Mamelodi, em Pretoria, sendo que a segunda mão está marcada para o próximo domingo, na capital de Marrocos.

O único golo da partida foi marcado pelo experiente Aubrey Modiba, aos 37 minutos. Um grande livre direto do sul-africano fixou o resultado final.

Foi um jogo com poucos remates, mas com um grande domínio da posse de bola dos Sundowns. Cardoso orienta a equipa pelo segundo ano consecutivo e foi campeão nacional em 2025. Já Alexandre Santos procura o primeiro troféu pelo FAR Rabat.