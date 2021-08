O avançado inglês Harry Kane está a ser protagonista de uma das mais animadas ‘novelas’ do mercado de transferências neste verão.

O jogador do Tottenham tem uma proposta do Manchester City e está a fazer força para deixar os Spurs, não se tendo apresentado na data prevista para o regresso após a participação no Europeu.

Ora, quem está a ter de lidar com isso é Nuno Espírito Santo, treinador português que assumiu o comando técnico da equipa do norte de Londres e que nesta quarta-feira abordou a situação após um particular com o Chelsea, que terminou empatado 2-2.

«Espero realmente conseguir falar com o Harry [Kane]. Ainda não tive essa oportunidade», começou por dizer, recusando comentar publicamente o caso.

«Devemos discutir essa situação internamente e tentar evitar uma discussão pública sobre o tema. Primeiro que tudo, temos de resolver os nossos problemas internamente», rematou, citado pela BBC.