O Al Ain, de Pedro Emanuel, goleou este sábado o Al Wasl, por 5-0, em jogo da 15.ª jornada do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

Abdulrahman (3m e 9m), Kodjo Laba (54m e 85m) e Jamal Maroof (90+4m) fizeram os golos do conjunto orientado pelo técnico português.

Com este resultado, o Al Ain segue no segundo lugar da tabela classificativa, com 27 pontos, menos oito do que o líder Shabab Al-Ahli Dubai.