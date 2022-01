O Al Duhail, orientado por Luís Castro, não foi além de um empate na receção ao penúltimo classificado do campeonato catari, o Al Khor, por 1-1, em jogo da 12.ª jornada, falhando o objetivo de cortar a distância para o líder Al Sadd.

No Estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, o Al Duhail chegou a estar em vantagem, depois do sul-coreano Tae-Hee Nam inaugurar o marcador logo aos sete minutos. No entanto, os visitantes acabaram por empatar, ainda na primeira parte, com um golo do marroquino Ismail El Haddad aos 32 minutos.

Com este empate, o Al Duhail segue no segundo lugar da prova, a cinco pontos do líder, o Al Sadd, que tem um jogo a menos, enquanto o Al Khor é 11.º posicionado.