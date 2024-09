João Cancelo e Marcos Leonardo foram titulares pelo Al Hilal na tarde desta terça-feira, em jogo da Taça do Rei da Arábia Saudita. Os campeões nacionais venceram o Al Bukayriyah fora de casa, por 0-1.

Um resultado que fica aquém das expectativas face a um adversário da segunda divisão, que ainda não ganhou qualquer dos seus cinco jogos esta temporada. Apesar do domínio evidente do Al Hilal, os homens da casa conseguiram defender bem a sua grande área, de forma compacta.

O único golo do jogo foi marcado pelo brasileiro Marcos Leonardo, no final da primeira parte. Converteu com sucesso uma grande penalidade após uma falta feia de Al Sunaitan dentro da sua grande área. O brasileiro chegou ao segundo golo no novo clube, depois de ter deixado o Benfica por 40 milhões de euros.

A equipa de Jorge Jesus segue, assim, para os oitavos de final da Taça do Rei. No ano passado, foram os vencedores do troféu, batendo o Al Nassr de Cristiano Ronaldo na final.