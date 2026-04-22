Al Nassr goleia Al Ahli do Qatar e está na final da Champions Asiática 2
Kingsley Coman e Ângelo foram as grandes figuras da vitória saudita
Kingsley Coman e Ângelo foram as grandes figuras da vitória saudita
O Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix está na final da Liga dos Campeões Asitática 2, a segunda competição de clubes daquele continente. A equipa bateu o Al Ahli do Qatar nesta quarta-feira, por 5-1, no Dubai.
Um jogo de sentido único mas que, curiosamente, começou com um golo dos qataris. O Al Ahli chegou à vantagem por Yansané, aos 11 minutos, com facilidades concedidas pela defensiva do Al Nassr. Isto já depois de Julian Draxler (ex-Benfica) ter falhado uma grande penalidade.
Porém, a reação chegou imediatamente. Coman marcou aos 12 minutos, após assistência de Ângelo. O mesmo Ângelo que fez o 2-1 na cara do guardião contrário, finalizando de primeira. Antes do intervalo, Kingsley Coman fez o 3-1.
O francês ainda chegou ao hat-trick na segunda parte, aos 64 minutos, lançado pelo brasileiro Ângelo. Uma bela finalização do extremo, que ficou queixoso da perna direita na jogada e saiu. O ex-Santos completou o hat-trick de assistências para o recém-entrado Al Hamdan.
Cristiano Ronaldo esteve perdulário no ataque e João Félix participou no jogo de ligação, mas pouco na finalização. O Al Nassr vai encontrar os japoneses do Gamba Osaka na final, que está marcada para 16 de maio.
KINGsley 👑 pic.twitter.com/sBuGGZciYv— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 22, 2026