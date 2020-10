O Al Shabab de Pedro Caixinha empatou fora a dois golos com o Al Raed, na segunda jornada da Liga saudita, na estreia do português Fábio Martins pela nova equipa.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 19 minutos pelo marroquino Jalal Daoudi na cobrança de um penálti, mas o conjunto de Caixinha e Fábio Martins deu a volta ao resultado com dois golos argentinos. Ever Banega empatou, também de penálti, aos 38 minutos, e Cristian Guanca virou ao minuto 63.

Já sem Fábio Martins em campo (saiu aos 66m), o Al Raed empatou aos 90 minutos pelo saudita Awadh Faraj

Com esta igualdade, a Liga saudita é liderada pelo Al Ahli, com seis pontos, seguido por quatro equipas: o Al Raed, o Al Shabab, o Al Hilal e o Al Tawoon, todas com quatro pontos.