Sim, houve o jogo perfeito de Cristiano Ronaldo, que conseguiu nota 10 graças aos três golos e uma assistência no triunfo da Juventus diante do Cagliari. Mas sabe quais foram os outros jogadores que mais se destacaram no último fim de semana a jogar no estrangeiro?

De acordo com os dados recolhidos pela Sofascore para o Maisfutebol com base nas estatísticas da Opta, o top-5 dos futebolistas lusos fica completo com Rui Silva (Granada), Cancelo (Man. City), Anthony Lopes (Lyon) e Miguel Veloso (Verona).

Veja as notas no gráfico abaixo: