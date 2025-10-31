O Borussia Dortmund venceu o Augsburgo na noite desta sexta-feira por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga alemã. O avançado português Fábio Silva não saiu do banco de suplentes.

Após um início de jogo dividido, o Borussia Dortmund chegou primeiro à vantagem aos 37 minutos de jogo. O avançado da Guiné-Conacri Serhou Guirassy aproveitou uma bola perdida na entrada da grande área para desferir um remate rasteiro para dentro da baliza.

O avançado marcou o quinto golo da temporada. A segunda parte foi marcada por alguma falta de ocasiões de perigo. A melhor até terá sido do Augsburgo, aos 71 minutos, por Rexhbeçaj, que teve um remate travado por uma grande interceção de Jobe Bellingham.

Samuel Essende, ex-Vizela, foi suplente utilizado pelo Augsburgo. Desta forma, o Dortmund é segundo classificado com 20 pontos, a quatro do líder Bayern Munique, que tem menos um jogo. O Augsburgo fica imediatamente acima da linha de água, no 15.ª posição.