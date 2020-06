Lesionado desde o recomeço da Bundesliga a 16 de maio, Gonçalo Paciência voltou a treinar sem limitações, revelou o técnico do Eintracht Frankfurt.



«Gonçalo Paciência voltou a treinar sem limitações. Apenas o Gelson Fernandes está lesionado, infelizmente não podemos contar mais com ele para esta época. Todos os outros estão disponíveis», referiu Adi Hutter, em conferência de imprensa.



Antes da paragem das provas devido à pandemia de Covid-19 e a da lesão sofrida, o internacional português levava dez golos em 41 jogos.



O Frankfurt joga este sábado, em Berlim, ante o Hertha. A partida está agendada para as 14h30.