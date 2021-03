O Almería viveu neste sábado um dia para esquecer na II Liga espanhola. A equipa treinada pelo português José Gomes defrontou o Leganés, adversário direto na luta pela subida à liga espanhola e deixou-se empatar devido a um penálti no nono (!!) minuto de compensação.

Com Ivanildo Fernandes e Samuel Costa na equipa titular – João Carvalho entrou na segunda parte – o Almería até fez grande parte do jogo com mais um, depois da expulsão de Ruben Pardo aos 16m, chegou à vantagem já depois dos 90m, mas não conseguiu segurar a vantagem.

Juan Muñoz marcou de penálti aos 90+9 e o Almería perdeu a oportunidade de fugir à equipa que vem imediatamente atrás na classificação da II Liga espanhola.

Numa jornada em que o Espanhol já venceu e subiu à liderança, o Maiorca, que era líder no início da ronda, defronta o Fuenlabrada na segunda-feira e pode aumentar a vantagem para a equipa de José Gomes.