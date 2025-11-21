Na próxima segunda-feira, dia em que o Manchester United recebe o Everton, assinala-se um ano do primeiro jogo de Ruben Amorim à frente dos Red Devils.

«Aconteceu tudo muito rápido. O primeiro pensamento que tive foi que o ambiente na Premier League era muito diferente e isso deixou-me entusiasmado. Soube desde o início que íamos passar por dificuldades nalguns aspectos, mas também tive o sentimento de que estava na melhor liga e no melhor clube do Mundo. Ao mesmo tempo, que seria um grande trabalho e que ia exigir muito trabalho», recordou o ex-treinador do Sporting em conferência de imprensa.

Amorim reconheceu que o Manchester United vive agora uma fase mais estável, isto depois de ter terminado a temporada passada num penoso 15.º lugar e de ter perdido a final da Liga Europa. «Estamos a mostrar que estamos a melhorar, mas não importa o que fizemos recentemente. Não podemos esquecer o que sofremos na época passada. Temos de ter isso em consideração e de jogar cada jogo como se fosse o último ou o primeiro. Mas espero que agora sejamos uma equipa mais controladora, dominante, a jogar um melhor futebol e, acima de tudo, mais competitiva em todos os aspectos», apontou.

O treinador dos Red Devils confirmou que Benjamin Sesko ainda enfrenta mais algum tempo de paragem devido à lesão que sofreu no jogo com o Tottenham antes da pausa internacional. «Vai estar fora algumas semanas. Não sei quanto tempo ao certo. Não é muito grave, mas temos de ter cuidado», disse, perspetivando um regresso para meados de dezembro. E fez um ponto de situação sobre outro dois jogadores: «Maguire não está pronto e o Kobbie Mainoo não treinou hoje, mas acredito que amanhã poderemos vê-lo.»

Ruben Amorim abordou ainda a perda iminente de três jogadores importantes - Noussair Mazraoui, Amad Diallo e Bryan Mbeumo - que dentro de poucas semanas rumam às respetivas seleções para jogar a Taça das Nações Africanas. «Vamos tentar mantê-lo o mais tempo possível, mas é algo que não está totalmente nas nossas mãos e temos de respeitar isso. (...) Penso que teremos de os libertar duas semanas antes do início da CAN. É uma preocupação, mas já o sabíamos. E é uma oportunidade para outros jogadores. Temos também os sub-21 que precisamos que enviem uma mensagem. Vamos ver. Não é o ideal, porque são jogadores muito importantes na nossa equipa e não temos um plantel assim tão grande. Mas a nossa academia existe para estas alturas. Estaremos prontos», garantiu.