Em antevisão ao Fulham-Manchester United, jogo da segunda jornada da Premier League marcado para este domingo, Ruben Amorim abordou o reencontro com um treinador português - Marco Silva.

Amorim deixou elogios à equipa orientada pelo compatriota. «É sempre difícil jogar contra o Fulham. Eles têm uma identidade clara. Marco Silva é muito experiente, muito inteligente. Ele consegue mudar várias coisas, cobrir vários espaços. E dá para ver que, jogo após jogo, ele tenta fazer isso. Estão muito à vontade porque têm experiência e compreendem a Liga. Vão sentir-se confortáveis e relaxados, por isso vai ser um jogo difícil», avaliou o ex-Sporting.

Ruben Amorim confirmou que André Onana está apto para enfrentar o Fulham no domingo, mas o treinador do Manchester United optou por não dizer se o internacional camaronês substituirá Altay Bayindir na baliza.

«Onana está pronto para jogar como na semana passada, então veremos no jogo quem será o guarda-redes», rematou Amorim. Onana foi preterido na primeira jornada após participar em apenas três treinos, mas o substituto fez um erro que contribuiu para a derrota diante do Arsenal.

O técnico do Manchester United abordou ainda o mercado. Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony e Tyrell Malacia treinam longe do grupo e procuram uma saída. «Sei que não é bom ter jogadores nesta situação, mas é claro que eles querem jogar noutro clube e isso é evidente. Tentamos organizar tudo para que ambas as partes fiquem satisfeitas», disse Amorim.

Lisandro Martinez e Noussair Mazraoui continuam indisponíveis, mas «os restantes jogadores estão em forma e prontos para jogar», garantiu o técnico.

O Fulham, 11.º classificado da Premier League na temporada passada com um recorde pontual, recebe em Craven Cottage o 15.º da época transata, pelas 16h30 de domingo.