André Gomes tem saudades dos companheiros, do balneário e dos jogos, mas pede aos adeptos do Everton que continuem a respeitar as regras de distanciamento social. O internacional português regressou à competição em março, frente ao Manchester United, depois de uma longa paragem de quatro meses, provocada por uma traumática lesão sofrida em novembro, mas agora volta a desesperar pelo regresso do futebol.

«Sinto falta dos meus colegas, do clube e, obviamente, a primeira coisa que quero fazer quando acabar a quarentena é voltar ao centro de treinos. No Everton temos um grande ambiente de balneário. Os adeptos também têm sido incríveis comigo», começa por destacar o médio numa conversa com os adeptos no Instagram publicada no site dos Toffees.

André Gomes não esquece, acima de tudo, a forma como foi recebido pelos adeptos no seu primeiro jogo depois de ter recuperado da lesão. «Tive vários momentos bons em Goodison Park, mas tenho de dizer que este [contra o Man United] foi muito especial. Depois de ouvir aquela receção, senti mesmo confiança e alegria por ter o apoio deles [adeptos]», revela.

Apesar das saudades, André Gomes renova os apelos para sejam respeitadas as indicações das autoridades neste período complicado. «É um momento difícil e devemos todos respeitar as regras. Vejam filmes, séries e façam exercício quando puderem. Ajudem-se a vocês próprios e aos outros», destaca.

Na conversa com os adeptos, André Gomes destaca ainda o papel do treinador Carlo Ancelotti à frente da equipa. «O Carlo é um grande ser-humano. Tem uma larga experiência e está a ajudar muito a equipa. O Everton está a fazer um esforço massivo para tornar a equipa melhor», referiu ainda o internacional português.