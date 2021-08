André Silva viveu na época passada a melhor da carreira, ao apontar 28 golos pelo Eintracht Frankfurt, só na Bundesliga, o que fez dele o segundo melhor marcador do campeonato.

À frente do jogador formado no FC Porto ficou um tal de Robert Lewandowski, que dominou de forma clara e terminou com 41 golos apontados.

Muito perto de começar a nova época na Alemanha, agora ao serviço do Leipzig, André Silva aceitou analisar o que faz do avançado polaco tão especial em frente à baliza.

«Ele sabe sempre colocar-se e não desperdiça uma oportunidade. Acho que é o que o faz marcar tantos golos. A grande diferença entre os avançados de topo e os restantes é o número de erros que se cometem. Os melhores falham muito pouco e essa é a vantagem dele», disse, em entrevista ao site da Bundesliga.

Apesar de lamentar não ter conseguido ficar no topo da classificação dos melhores marcadores, André Silva reconhece que Lewandowski mereceu, até pela superioridade que demonstrou.

«Foi pena [não ter sido o melhor marcador] porque fiz uma grande época e consegui bater o recorde de golos de um jogador do Eintracht. Mas Lewandowski marcou 41 golos, o que é uma diferença muito grande. Teria sido incrível ganhar, mas faz parte do processo e ele mereceu, claro», continuou, sem apontar uma meta de golos para a nova época.

«Não tenho uma meta de golos definida. Acho que é tudo diferente da época passada. No ano passado estava a jogar no Eintracht, no meu segundo ano aqui. Agora estou no início do Leipzig, com uma equipa diferente, um treinador diferente, tudo muda», defende.

Ainda assim, o internacional português garante estar preparado para o novo desafio, até porque essa é uma das suas qualidades.

«Consigo adaptar-me a diferentes formas de jogar, essa é uma das minhas vantagens. No futebol, procuram-se novos objetivos e adapta-se a eles».

Sobre os motivos da mudança de clube, André Silva aponta vários fatores determinantes, mas revela que ter-se sentido mesmo desejado pelo Leipzig foi o mais relevante.

«Foi por tudo. A minha escolha deveu-se ao treinador, ao projeto, que me entusiasmou, e aos diretores que falaram comigo. Ver a forma como a equipa jogava na época passada também e a confiança que depositaram em mim. Precisamos sempre de estar onde somos desejados. Isso faz-nos sentir cada vez melhor, por isso, foi o fator principal da escolha», resumiu.